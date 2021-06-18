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طبيبة بـ"عين شمس": الإنسان السليم لا يُصاب بالفطر الأخضر

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:11 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الاطفال بجامعة عين شمس، إن الفطر الأسود متواجد منذ فترة طويلة، ولا مرتبط بفيروس كورونا، وهذا الفطر منتشر في الأرض الرطبة مثل الخبز الرمادي العفن، او الفاكهة العفنة، وتحدث الإصابة نتيجة الاستنشاق.

وتابعت "الجنزوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن الإنسان الصحيح لا يصاب بالفطر الأسود او الأبيض او الاخضر، ولكنه يصاب من يعاني من ضعف المناعي مثل المصابين بأمراض الدم، أو من يحصل على كميات كبيرة من الكورتيزون أو المصاب بالسكر.

ولفتت إلى أن نسبة الإصابة بالفطر الإسود تقدر بـ2 في المليون، مشيرة إلى زيادة الإصابة بالفطر في الهند نتيجة الحصول على الكورتيزون بكميات غير محسوبة للعلاج من فيروس كورونا، ولفتت إلى أن الأطفال الصحيحة لا تصاب بالفطر الأسود على الإطلاق.

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بوابة الفجر الفطر الأسود الفطر الأخضر الفجر

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