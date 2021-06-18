طبيبة بـ"عين شمس": الإنسان السليم لا يُصاب بالفطر الأخضر

قال الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الاطفال بجامعة عين شمس، إن الفطر الأسود متواجد منذ فترة طويلة، ولا مرتبط بفيروس كورونا، وهذا الفطر منتشر في الأرض الرطبة مثل الخبز الرمادي العفن، او الفاكهة العفنة، وتحدث الإصابة نتيجة الاستنشاق.





وتابعت "الجنزوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن الإنسان الصحيح لا يصاب بالفطر الأسود او الأبيض او الاخضر، ولكنه يصاب من يعاني من ضعف المناعي مثل المصابين بأمراض الدم، أو من يحصل على كميات كبيرة من الكورتيزون أو المصاب بالسكر.



