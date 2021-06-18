محافظ الشرقية: مولنا 41 ألف مشروع

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة استطاعت أن تمول 41 الف مشروع من خلال جهاز المشروعات الصغيرة، وهذا وفر 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تمويل المشروعات يبدا من 5 آلاف جنيه، وهذا مهم للمرأة لتربية الدواجن او انتاج الألبان، أو الكثير من المشروعات متناهية الصغر.





وتابع "غراب"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن اهناك بعض المشروعات التي بدا براس مال 100 الف جنيه ووصل رأس مالها لـ10 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال هي المستقبل خلال المرحلة المقبلة، وعلى الشباب ان يتقدم إلى المحافظة لإنشاء المشاريع، خاصة ان هذه المشاريع لدرها دراسة جدوى، ويتم مساعدته في أعداد البطاقة الضريبة وكل الأوراق.



