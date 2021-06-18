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بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من براغ (صور)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:26 ص
استقبال الرحلات
استقبال الرحلات
محمد طه
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استقبل مطار الغردقة الدولى، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من براغ وعلي متنها 97 راكبًا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وفور وصول الطائرة إلى مطار الغردقة الدولي، استقبلت بالتقليد المعتاد دوليا، برش المياه الذي يعد تقليدًا للترحيب بقدوم أول رحلة، كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والهدايا التذكارية والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأكد مصدر مسئول أنه من المقرر، أنّ الشركة تسير رحلتين أسبوعيا.
بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من براغ (صور)
بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من براغ (صور)
بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من براغ (صور)
بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من براغ (صور)

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