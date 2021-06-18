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انطلاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية بين 4 مرشحين
الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:23 ص
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انطلق قبل قليل، التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.
هذا، ويختار الإيرانيون بين 4 مرشحين، هم: إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، سعيد جليلي وعبد الناصر همتي.
وتوقعت استطلاعات رأي فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بنسبة 62 في المئة، يليه محسن رضائي، وعبد الناصر همتي، وسعيد جليلي بنسب متفاوتة جميعها أقل من 5 في المئة.
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