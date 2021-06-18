انطلاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية بين 4 مرشحين

انطلق قبل قليل، التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.





هذا، ويختار الإيرانيون بين 4 مرشحين، هم: إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، سعيد جليلي وعبد الناصر همتي.



