Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 18-6-2021 في سوق العبور

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الخضراوات في مصر اليوم الجمعة 18-6-2021، حيث كشف تقرير اتحاد الغرف التجارية عن  تراجع أسعار كيلو الطماطم خلال  شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30%، كما انخفضت أسعار "البصل الأبيض الذهبي" بنحو 12% لتسجل 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات.

وشهدت أسعار كيلو "الباذنجان الأسود الرومي  انخفاضا بنحو 20 % مسجلا 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات خلال مايو 2020، كما انخفض سعر كيلو "الفلفل الأخضر" بنحو 23%ليسجل 5 جنيهات مقابل 6.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر"الموز البلدي" بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيها .

أسعار الخضار في مصر 

سعر الطماطم من 3 :7 جنيهات للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوق العبور سعر الطماطم سعر الباذنجان اسعار الخضراوات

أخبار تهمك

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ أقل من ساعة

هالاند يكشف عن حلمه العظيم

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 12 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يقترب من القيام بمجذرة خلال فترة الإنتقالات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 18 ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 12 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 28-5-2021

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 2-6-2021.. الطماطم تصل إلى 7 جنيهات

أسعار الخضراوات في الدقهلية اليوم الأحد 6-6-2021

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 11-6-2021

أسعار الخضراوت اليوم السبت 12-6-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوت اليوم السبت 12-6-2021 في الدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

06:38 ص

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة