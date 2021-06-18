أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 18-6-2021

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة، وتباينت أسعار الفاكهة خلال تعاملات شهر مايو بحسب تقرير اتحاد الغرف التجارية الذى أشار إلى انخفاض سعر"الموز البلدي" بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيها .





وشهدت أسعار"الليمون" ارتفاعا بنسبة 25% ليبلغ سعر الكيلو 25 جنيها مقابل 20 جنيه، واستقر التفاح الأصفر" متوسط الحجم المستورد عند مستوى 20 جنيه.





استقرت أسعار كيلو"العنب الأحمر" و"البرقوق"عند مستوى 20 جنيه لكل منهما، وتنشر "الفجر" أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور.









أسعار الفاكهة في مصر





سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر اليوسفي من 4: 8 جنيهات للكيلو





سعر جريب فروت من 7: 10 جنيهات للكيلو





سعر الليمون بلدي 6: 16 جنيها للكيلو





سعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو





سعر العنب البناتى الأصفر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو





سعر العنب البناتى الأحمر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو





سعر التفاح المصرى «البلدى» من 9 إلى 15 جنيها للكيلو





سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو





سعر التفاح جولدن من 19: 21 جنيها للكيلو





سعر التفاح سوري لبناني من 19: 23 جنيها للكيلو





سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو





سعر الكنتالوب من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو





سعر الشمام من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو





سعر البطيخ 1 (8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة





سعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة





سعر البطيخ 3 (4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة





سعر الخوخ البلدي عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو





سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 15 جنيها للكيلو





سعر البرقوق السكرى من 15 إلى 20 جنيها للكيلو





سعر البرقوق الانجليزى 10 جنيهات للكيلو





سعر البشملة 15 جنيها للكيلو





سعر المشمش عمار من 12 إلى 18 جنيها للكيلو





سعر المشمش السويسى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو





سعر المشمش الفيومى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو





سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو





سعر الأناناس 35 جنيها للكيلو





سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو





سعر الأفوكادو من 30 إلى 40 جنيها للكيلو





سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو





سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو





سعر الموز البيكو من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو





سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها للكيلو