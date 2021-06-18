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موعد مباراة منتخب هولندا المقبلة في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:30 ص
منتخب هولندا
منتخب هولندا
أحمد عصام
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يلتقي منتخب هولندا، مع نظيره مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 21 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ونجح المنتخب الهولندي في الفوز بالأمس على حساب النمسا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وقد تأهل إلى دور الثمن نهائي بعد رفع رصيده إلى 6 نقاط في دور المجموعات.

وسوف تقام المباراة بين هولندا ومقدونيا الشمالية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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