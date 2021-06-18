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موعد مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:30 ص
الاهلي والترجي
الاهلي والترجي
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 19 يونيو فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم السبت.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك بالفوز بهدفين مقابل هدف.

ويذكر أن الأهلي حقق الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي خلال الشهر الماضي بهدفين دون رد.

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