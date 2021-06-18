Advertisements

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:01 ص
منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين
حسام مجدي
Advertisements
يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره أوروجواي غدا السبت 19 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره أوروجواي غدا في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره أوروجواي غدا في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا برصيد نقطة وحيده بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع بدون نقاط.

أخبار تهمك

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

منذ ساعة و 9 دقيقة

هالاند يكشف عن حلمه العظيم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يقترب من القيام بمجذرة خلال فترة الإنتقالات

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 14 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة