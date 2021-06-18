موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في كوبا أمريكا

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره أوروجواي غدا السبت 19 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.





وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره أوروجواي غدا في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره أوروجواي غدا في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا برصيد نقطة وحيده بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع بدون نقاط.



