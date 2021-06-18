بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

رحب مسئولو نادي بيراميدز ببيع البوركيني إيريك تراوري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز أن مسئولى نادي بيراميدز، يرحبون ببيع إيريك تراوري، إلى نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، حال وصول عرض له يناسب رغبة النادي المالية، وذلك في ظل تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.





ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع إيريك تراوري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما أشاد الفرنسي باتريس كاتيرون، بإمكانيات اللاعب الفنية، وإجادته اللعب في أكثر من مركز، على رأسها الجناح والمهاجم الصريح.





وشارك صاحب الـ25 عامًا، مع بيراميدز، هذا الموسم في 19 مباراة من مسابقة الدوري العام، ساهم من خلالها في 3 أهداف، سجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا.



