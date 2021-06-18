القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأسكتلندا اليوم في أمم أوروبا

يلتقي منتخب إنجلترا بنظيره اسكتلندا، اليوم الجمعة، على ملعب ويمبلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، لمسابقة كأس الأمم الأوروبية.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس و2 ماكس.





ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اسكتلندا، خاصة بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه منتخب كرواتيا، بهدف نظيف، سجله رحيم ستيرلينج في الجولة الأولى.





وعلى الجانب الآخر؛ سقط المنتخب الاسكتلندي على يد منتخب التشيك، بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.





ويتواجد منتخب إنجلترا في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة كأس أمم أوروبا – يورو 2020 برصيد 3 نقاط، بينما تأتي اسكتلندا في المركز الرابع بدون نقاط.



