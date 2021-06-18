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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري على ستاد رادس الدولي.

نجح المارد الأحمر في التأهل للدور نصف النهائي، بعد تخطيه عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي، حيث فاز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين وتعادل إيابًا بهدفٍ لمثله.

بينما صعد الترجي، للدور ذاته بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري، بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مجموع المباراتين، ليحتكم اللقاء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الفريق التونسي لصالحه بثلاثة ركلات لاثنين.

ويسعى المارد الأحمر فى تحقيق نتيجة إيجابية، على أمل حسم بطاقة الصعود في مباراة العودة بالقاهرة على ملعب "الأهلى والسلام" يوم 26 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على القنوات الفضائية التالية:

beIN SPORTS HD 4
نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6
سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3
يوتل سات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3
قناةORTB -بنين - القمر Eutelsat 16E-التردد11804-H- 30000 -القمر Eutelsat 9E - التردد 11881 -27500- V

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