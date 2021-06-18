Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18-6-2021 في الأسواق المصرية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار اللحوم  اليوم الجمعة، استقرارا وفقا لأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
  
 أسعار اللحوم اليوم 

تراوحت سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها.
 سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.
 أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.
 أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.
 المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.
 سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.
 الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
 عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .
أسعار السجق البلدى تتراوح بين  120-130 جنيها.
أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.
 الكبدة الضأن 130-150 جنيها.
 سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 12 ساعة

هالاند يكشف عن حلمه العظيم

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من القيام بمجذرة خلال فترة الإنتقالات

منذ أقل من ساعتين

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تشيلسي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

06:38 ص

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة