طبيب ترامب السابق يدعو بايدن للخضوع لاختبار لإثبات قدراته العقلية





دعا روني جاكسون، الطبيب الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن للخضوع لـ"اختبار معرفي لإثبات أنه لائق عقليا ليتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

بدأ جاكسون الذي يشغل حاليا منصب نائب جمهوري عن ولاية تكساس، في جمع تواقيع على رسالته خلال اجتماعات الحزب الجمهوري وتصويت مجلس النواب، وقد وقع 13 نائبا جمهوريا أيضا على رسالته.





وقال في تغريدة عبر "تويتر" إنه أرسل الرسالة إلى بايدن وطبيبه كيفين أوكونور ولأنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين لبايدن.









واعتبر في مقابلة أن "كل ما كان يجري منذ عام ونصف ... يظهر أن بايدن لا يعرف ما يجري وأين هو".





وجاكسون الذي عمل كطبيب في البيت الأبيض لكل من الرئيسين السابقين باراك أوباما وترامب، لم يعالج أو يقيم بايدن أبدا، لكنه كان يهاجم القدرات المعرفية لبايدن منذ الحملة الرئاسية العام الماضي.



