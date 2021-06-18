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للحج والسياحة.. تعرف على شروط حصول أصحاب المعاشات على قرض بنك التعمير والاوراق المطلوبة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:12 ص
بنك الاسكان والتعمير
بنك الاسكان والتعمير
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للحج والسياحة.. تعرف على شروط حصول أصحاب المعاشات على قرض بنك التعمير والاوراق المطلوبة

يقدم بنك التعمير والإسكان العديد من الخدمات لعملائه، ومن بين هذه الخدمات الحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات والذي يصل إلى مليون جنيه، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور الآتية أبرز تفاصيل قرض بنك التعمير والإسكان لأصحاب المعاشات.

مزايا قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان
ويمنح القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان مزايا عديدة، بينها تمويل صاحب المعاش أو المستفيد منه.

ويتمتع بهذا التمويل أصحاب المعاشات المبكرة أو المحالين للتقاعد في سن قانونية، مثل تمويل بغرض التشطيب، أو رحلات سياحة حج أو عمرة، شرط ألا يتجاوز عمر العميل 65 عاما بنهاية مدة القرض.

ويقدم البنك أسعار عوائد تنافسية، كما يقدم وثيقة تأمين على الحياة مجانًا حتى انتهاء مدة القرض.

ويوفر قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 120 شهرا، كما يشترط البنك ألا يزيد سن صاحب القرض عن 65 عامًا بنهاية التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك التعمير والإسكان
ويطلب بنك التعمير والاسكان عدد من المستندات للحصول على قرض أصحاب المعاشات ومنها ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن سارية.

إحضار إيصال مرافق أو خدمات حديث (مياه أو غاز أو كهرباء) لم يمر عليه 3 أشهر وبيان بمفردات المعاشات.

شروط الحصول على قرض بنك التعمير والإسكان
ووضع بنك التعمير والإسكان عدة شروط للحصول على القرض لأصحاب المعاشات منها:

- ألا تقل قيمة المعاش أو الدخل حال وجود دخل آخر عن 1200 جنيه.

- تعهد بتحويل قيمة المعاش.

ويمكن للشخص الراغب في الحصول على القرض التقديم للحصول عليه من خلال الرابط.

للحج والسياحة.. تعرف على شروط حصول أصحاب المعاشات على قرض بنك التعمير والاوراق المطلوبة

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