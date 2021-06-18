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انفجار في خط نقل الغاز في لوغانسك

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال مصدر في إدارة "لوغانسك غاز"، إن خط نقل الغاز في وسط لوغانسك، شهد انفجارا تلاه حريق شديد. ولم يقدم المصدر، أي معلومات عن وقوع جرحى أو ضحايا.
وأضاف المصدر: "في ليلة 18 يونيو 2021، وقع انفجار في أنبوب غاز متوسط ​​الضغط بقطر 425 مم نتج عنه اندلاع حريق شديد. ونتيجة للحادث، تم بشكل مؤقت وقف تزويد 20 مبنى سكنيا و21 منشأة اجتماعية بالغاز".

ووفقا للمكتب الصحفي في الشركة، اعتبارا من الساعة 6.30 تم إخماد الحريق، وبدأت عمليات إصلاح الخط لكي يعود للعمل ويتم تزويد المشتركين بالغاز.


وذكر المكتب، أن مجموعة تحقيق من الهيئات الأمنية المختصة، تعمل حاليا في مكان الحادث لتحديد أسبابه وملابساته.  

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غاز انفجار خط غاز

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