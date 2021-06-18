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أبرزها حدائق الاهرام وفيصل.. قطع المياه عن 8 مناطق في الجيزة غدا السبت

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:20 ص
قطع المياه
قطع المياه
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أبرزها حدائق الاهرام وفيصل.. قطع المياه عن 8 مناطق في الجيزة غدا السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة، اليوم الجمعة الموافق 18/6/2021، اعتبارا من الساعة 8 صباحًا السبت 19 يونيو الجاري، لأعمال خط مياه الشرب قطر 1000 مم، المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف الكبير بالمرحلة الأولى للخط الرابع.

مناطق انقطاع المياه في الجيزة اليوم الجمعة
وتتمثل مناطق انقطاع المياه في الجيزة كالتالي:

- مساكن ضباط الرماية والشباب.

- حدائق الأهرام.

- كوم بكار.

- عزبة جبريل.

- منشية البكاري.

- غطاطي.

- فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية.

- الهرم ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية.

رقم طلب مياه صالحة للشرب وقت انقطاع المياه
يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ناشدت أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة انقطاع المياه.

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعلنت انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 9 ساعات، بسبب أعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة تمهيدًا لتشغيلها.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشغيل وحدة الترشيح الطبيعي لمياه الشرب «RBF»، لخدمة أهالي مدينة القناطر الخيرية، والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري مصر.

وتعرض سكان مناطق «شبرا الخيمة، بهتيم»، لانقطاع المياه من الساعة العاشرة يوم الجمعة الماضي 4 يونيو الجاري، حتى الساعة السادسة فجر السبت 5 يونيو، بسب قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بإنهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

أرزها حدائق الاهرام وفيصل.. قطع المياه عن 8 مناطق في الجيزة اليوم

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قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة قطع المياه

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