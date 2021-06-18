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3 طرق لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار.. تعرف عليها

الجمعة 18/يونيو/2021 - 09:26 ص
حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار
حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار
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3 طرق لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار.. تعرف عليها

بين الحين والآخر تحدث شكاوى الكهرباء من الفواتير أو تذبذب التيار الكهربائي داخل المنزل، الأمر الذي يعرض الأجهزة الكهربائية لخطر التلف، وعليه أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الخطوات لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار وهي كالتالي:

- فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).

- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

- لا بد من الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى.

آخر موعد للتقديم لوظائف وزارة الكهرباء 2021 
 وفي وقت سابق أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عددًا من الوظائف وفي هذا الصدد أوضحت الهيئة أن مدة سحب ملفات التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها وتقديمها تستمر ثلاثة أسابيع، بدءا من تاريخ الإعلان في 11 يونيو 2021، على أن تقتصر هذه المدة على سحب الملفات فقط.

ووفق الهيئة، يبدأ استلام الملفات بعد استيفائها، اعتبارًا من 4 يوليو 2021 وحتى 4 أغسطس 2021، عدا أيام الجمعة بهذه الفترة، وإجازة عيد الأضحى المبارك، مما يعني أن آخر موعد للتقديم لوظائف وزارة الكهرباء هو 4 أغسطس، ولن يقبل سحب أو تقديم الملفات التي ترد قبل أو بعد المدة التي أوضحتها الهيئة.

الشروط العامة لشغل وظائف وزارة الكهرباء 2021
وحددت هيئة المحطات النووية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف على النحو التالي:

- ألا يزيد سن المتقدمين لوظائف الدرجة الأولى عن 45 عامًا، ولا يزيد المتقدمين لوظائف الدرجة الثانية عن 40 عامًا، ودرجات الثالثة، والرابعة، والخامسة، والتعاقد عن 35 عامًا.

- أن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل، وأيضًا تقدير العام الأخير لا يقل عن جيد، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- يجب استيفاء المتقدمين لجميع الوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة، والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني بالهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واجتياز الاختبارات المقررة، في هذا الشأن.

مكان ومواعيد سحب ملفات التقديم لوظائف وزارة الكهرباء
ويمكن للمتقدمين سحب ملفات التقديم من مبني الهيئة على عنوان: 4 طريق النصر، ميدان رابعة العدوية، مدينة نصر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، ودفع الرسوم المقررة والدفع بمقر الهيئة.

3 طرق لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار.. تعرف عليها

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