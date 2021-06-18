Advertisements

أسعار الدولار تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تتجه أسعار الدولار، اليوم الجمعة، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو تسعة أشهر إذ سارع المستثمرون ليضعوا في الاعتبار نهاية للتحفيز النقدي الأمريكي في موعد أقرب من المتوقع في الأيام التي تلت تحول مفاجئ في لهجة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومنذ يوم الأربعاء، حين توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، ارتفع الدولار نحو 1.8 بالمئة مقابل اليورو وما يزيد عن اثنين بالمئة مقابل نظيره الأسترالي والفرنك الذي يدر عائدا سلبيا إذ سارع مقترضو العملة بغرض البيع لإغلاق مراكزهم.

وصعد مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين عند 92.010، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي 1.6% وهو الأكبر منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لدى ويستباك في سيدني “مجلس الاحتياطي الاتحادي بعث برسالة بالغة الأهمية، وهي أن أيام السيولة الغزيرة والوفيرة وغير المحدودة تقترب من نهايتها”.

وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقرت معظم العملات الرئيسية الأخرى. واستقر اليورو فوق ما يزيد قليلا فحسب عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1914 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول عند 0.7521 دولار اليوم وهبط الدولار النيوزيلندي لأدنى مستوياته منذ أبريل نيسان عند 0.6982 دولار، في تحد لتقارير شديدة الإيجابية بشأن الوظائف في أستراليا والنمو في نيوزيلندا صادرة هذا الأسبوع.

ويتجه الدولار أيضا للصعود 0.5% مقابل الين. واستقر الين عند 110.25 للدولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 أسبوعا عند 110.82 أمس الخميس ولم يطرأ عليه تغير يذكر بفعل إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته الرئيسية مستقرة مثلما كان متوقعا.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3900 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية 1.5%.

أخبار تهمك

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يقترب من القيام بمجذرة خلال فترة الإنتقالات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

منذ ساعة و 10 دقيقة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

هالاند يكشف عن حلمه العظيم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ ساعتين و 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة