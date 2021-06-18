موعد مباراة منتخب بلجيكا المقبلة في كأس أمم أوروبا يورو 2020

يلتقي متتخب بلجيكا، مع نظيره فنلندا، يوم الاثنين المقبل 21 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا.





ونجح منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز بالأمس على حساب منتخب الدنمارك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الثانية.





وتأهل منتخب بلجيكا إلى ثمن نهائي اليورو بشكل رسمي بعد تحقيقه الفوز الثاني بدور المجموعات، حيث كان قد انتصر على حساب روسيا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى.