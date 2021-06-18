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الأسهم اليابانية تغلق على تراجع وهبوط قياسي لسهم تويوتا موتور

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة يوم الجمعة، فيما تراجع المؤشر توبكس بفعل هبوط القطاع المالي وانخفاض سهم تويوتا موتور عن مستوى قياسي مرتفع.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1946.56 نقطة، بينما هوى المؤشر نيكي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.2 بالمئة إلى 28964.08 نقطة.

وقال سويتشيرو ماتسوموتو مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة “السوق كانت غير مستقرة طوال الأسبوع وسيكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص الأموال مستقبلا إذ أن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية ما زال غير واضح”.

في غضون ذلك، ربما تنظم اليابان دورة الألعاب الأوليمبية بحضور الجمهور على الرغم من معارضة الخبراء الطبيين، مما يثير مخاوف من أن الألعاب التي ستُجرى في الصيف قد تثير زيادة في الإصابات بكوفيد-19.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يرغب في السماح لما يصل إلى عشرة آلاف من الجمهور بحضور المسابقات.

وقفز سهم إيساي 5.9 بالمئة بعد أن دخلت شركة صناعة العقاقير في اتفاق مع بريستول مايرز سكويب بقيمة تصل إلى 3.10 مليار دولار لكي تطورا وتسوقا سويا عقارا تجريبيا لمرض السرطان.

وقفز سهم شركة منصة الخدمات الطبية إم.ثري 3.4 بالمئة وارتفع سهم شركة صناعة المعدات الطبية تيرومو 1.3 بالمئة.

ونزل سهم تويوتا موتور 3.9 بالمئة بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا هذا الأسبوع.

وبين القطاعات، نزل قطاع التأمين 3.4 بالمئة وانخفض قطاع البنوك 2.1 بالمئة.

وكان قطاع الشحن البحري (SE:4030) في صدارة القطاعات المتراجعة لينزل 6.7 بالمئة بعد أن ارتفع على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة.

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