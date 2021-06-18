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تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي لمواجهة نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الدراويش بنظيرة سموحة يوم الأحد المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري على أرضية ملعب سموحة السكندري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الدراويش المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

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