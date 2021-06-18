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الأهلي يخوض مرانه الرئيسي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخوض مرانه الرئيسي في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة؛ استعدادًا لمباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء غد السبت.

ويؤدي الأهلي مرانه الرئيسي، على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي.

ويختتم الأهلي استعداده مساء اليوم لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في مدينة رادس؛ بهدف تسهيل مهمته خلال مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة  في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومواصلة مسيرة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق النجمة العاشرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والترجي، في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.

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مسيره لمواجهة الترجي الأهلي يخوض مرانه الرئيسي

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