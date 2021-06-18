الكشف الطبي يحسم مصير نجم الأهلي أمام الترجي

يخضع أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الختامي للفريق في تونس مساء اليوم، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت، على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.





وتحسم نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي يجريها اللاعب موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وإمكانية لحاقه بمباراة الترجي غدا السبت.





وأجرى بيكهام «أشعة سونار» أمس الخميس على العضلة الضامة والتي أبعدته عن استكمال فقرات المران الجماعي للأهلي الذي أقيم أمس على الملعب الفرعي باستاد رادس.





ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.



