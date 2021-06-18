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"الفيديو" يجهز نجوم الأهلي قبل مواجهة الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:15 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق في الثامنة والنصف مساء اليوم بفندق إقامة البعثة في تونس؛ استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت. 

ويستعرض المدير الفني للأهلي خلال محاضرته مع اللاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الترجي التونسي، من خلال لقطات الفيديو المجمعة لمباريات الفريق المنافس، ثم يقوم بتوجيه تعليماته الفنية وتحديد مهام اللاعبين في مواجهة الغد أمام بطل تونس.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة  أمام فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وتسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

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