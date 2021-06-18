الاعلان عن إنشاء شركة مصرية عراقية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالعراق

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس أركان شهاب وزير الاتصالات بجمهورية العراق الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص العراقى بهدف دعم أوجه التعاون المشترك بين مصر والعراق فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فى ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين أمس بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





هذ وقد ترأس الوزيران اجتماعًا موسعًا ضم عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين المصرى والعراقى؛ تم خلاله بحث ومناقشة آليات تفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتحفيز المبادرات المشتركة فى عدد من المجالات ذات الصلة والتى تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وهى مجالات البنى التحتية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والخدمات البريدية، والمحتوى الرقمى العربي، والابتكار وريادة الأعمال، والأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والاستثمار فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات الاقمار الصناعية، والإطار التشريعى والتنظيمى، والمناطق التكنولوجية.





وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عمق العلاقات المصرية والعراقية وأن هناك توجيهات من القيادات السياسية من البلدين لتكثيف التعاون المشترك؛ مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاسما مشتركا فى مشروعات التنمية فى كافة القطاعات مما يجعله القاطرة لهذا التعاون بين البلدين ليكون بمثابة نموذج يحتذى به فى التعاون العربى المشترك.





وأعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم التوافق على المقترح الذي تقدم به وزير الاتصالات العراقى بشأن إنشاء شركة مصرية عراقية للبدء فى مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالعراق حيث سيعمل فريق مشترك من البلدين لبلورة الفكرة والوصول بها إلى حيز التنفيذ؛ مؤكدا على أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لترجمة محاور التعاون إلى خطط تنفيذية قصيرة الأجل؛ وأنه على استعداد لتلبية دعوة وزير الاتصالات العراقى لزيارة العراق؛ معربا عن تطلع الشركات المصرية للعمل فى السوق العراقى مع نظيراتها من الشركات العراقية.





كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع كافة امكانياتها وخبراتها لدعم التعاون المشترك؛ مؤكدا على أنه قام ونظيره العراقى خلال لقائهما مع السيد رئيس مجلس الوزراء المصرى باستعراض محاور التعاون التي تم الاتفاق عليها والتي تشمل الاتصالات والربط البيني، وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، وتبادل الرؤى والخبرات بين مؤسستى البريد فى البلدين وتفعيل التعاون في مجال الخدمات البريدية وتقديم الخدمات المالية للمصريين في العراق وللعراقيين عبر البريد المصرى، بالإضافة الى التعاون فى مجال بناء القدرات وتعميق الخبرات التقنية فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون بين مؤسسات التدريب المصرية ونظيرتها العراقية، ورعاية الفكر الابتكارى وريادة الأعمال وإقامة شركات ناشئة مشتركة بين الشباب العراقى والمصرى، وكذلك التعاون فى مجالات الأمن السيبرانى والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





ومن جانبه؛ أكد المهندس/ أركان شهاب وزير الاتصالات بجمهورية العراق على أن هناك إرادة سياسية لإقامة شراكات حقيقية وفتح آفاق للتعاون بين مصر والعراق نظرا للأهمية الاستراتيجية للبلدين، والتشابه والتطابق بين الوزارتين والذى سيسهم فى إنجاز الأعمال؛ موضحا الاهتمام الكبير الذى توليه العراق لتنفيذ مشروع الربط البينى؛ مشيدا بالتجربة المصرية فى التحول الرقمى واهتمام العراق بالاستفادة المباشرة من هذه الخبرات من خلال التدريب والتأهيل، وإقامة شركة قابضة مصرية عراقية لتكون بمثابة اطار قانونى وتنظيمي يتم العمل من خلاله لتنفيذ المشروعات في السوق العراقى التى تخدم الشعب العراقى والمؤسسات الحكومية وتمثل قيمة مضافة استثمارية للجانبين.





وأضاف المهندس/ أركان شهاب ان مشروع البريد يمثل أهمية كبرى بالنسبة للعراق؛ معربا عن تطلعه الى تعميق التعاون فى هذا المجال وأن تكون مصر من احدى الدول الرئيسية التى يتم نقل حركة البريد العراقى اليها نظرا لما يتمتع به البريد المصرى من خبرات فى تقديم خدمات بريدية مختلفة بما يحقق استفادة للمودعين؛ مشيرا الى أنه سيتم العمل من أجل إقامة شراكة وتوأمة بين معهد التدريب العراقى والمصرى لتأهيل الكوادر.





ودعا المهندس/ أركان شهاب الدكتور/ عمرو طلعت لزيارة العراق؛ مؤكدا على انه سيتم تنظيم منتدى أعمال فى العراق سيتم من خلاله توجيه الدعوة للشركات المصرية للتعرف على سوق العراق الواعد والعمل به؛ وستقوم الحكومة العراقية بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات.





وأكد السيد السفير/ خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لدول المشرق العربى على أن هناك رؤية وتوجه للقيادة المصرية لتعميق العلاقات مع العراق؛ حيث تم عقد اللجنة العليا المصرية العراقية فى بغداد برئاسة رئيسى مجلس الوزراء بالبلدين ونتج عنها الكثير من مذكرات تفاهم، كما شهدت الأشهر الماضية زيارات عديدة من مسؤولين عراقيين للقاهرة لتوقيع العديد من الاتفاقيات؛ مثمنا على قرار البرلمان العراقى الخاص باعتماد آلية النفط مقابل الإعمار مع مصر والذى يمثل خطوة هامة فى دعم العلاقات الثنائية ويمكن الاستفادة منه فى مجالات الاتصالات والنقل والاسكان؛ مشيرا إلى تطور العلاقات المصرية العراقية الأردنية فى ضوء العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة فى مجالات مختلفة.





وخلال الاجتماع استعرض المهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى والميكنة والتنمية الإدارية الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية فى مصر.

وأشارت المهندسة/غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسى الى ملخص عن زيارة الوفد العراقي إلى المؤسسات والجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.

وقال الدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن القواسم المشتركة بين البريد العراقي والبريد المصري من حيث الخدمات والأنشطة وثقة المواطنين تساعد على بناء نماذج أعمال مبتكرة مشتركة تعود بالنفع على المواطنين في البلدين.

وأشار المهندس/حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى مجالات التعاون المقترحة بين جهازي تنظيم الاتصالات فى مصر والعراق.

و أوضح المهندس/عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات خطط وبرامج الهيئة لدعم الابتكار وريادة الاعمال، وفرص التعاون فى وضع آليات مشتركة لرفع كفاءة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

واستعرض المهندس/محمد نصر مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية جهود مصر للاستثمار في الكابلات الدولية، ومجالات التعاون المقترحة فى الربط البيني.





فيما استعرض الوفد العراقي خلال الاجتماع ملامح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالعراق، كما شارك الجانب العراقى مقترحاته لدعم التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.

حضر الاجتماع من الجانب العراقى؛ الدكتورة / سمية رشيد نائب السفير العراقى بالقاهرة ومسئول الملف الثنائى والسياسى بالسفارة، والمهندس/ وادى كريم وادى الوكيل الفنى الأقدم بوزارة الاتصالات، والسيد/ حمدان عويجل راشد مستشار وزارة الاتصالات، والدكتور/ آدم نجم عبد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الاتصالات، والسيد/ سالم عبد الحسن محمود مدير التخطيط بالشركة العامة للبريد والتوفير، والدكتور/ ياسر عامر عبد الجبار مدير مديرية المعلوماتية بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمهندس/ على رؤوف حمود معاون مدير مديرية البنى التحتية بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمهندسة/ بيداء غازى مهدى مكتب الوكيل الفنى الاقدم، والمهندس/ لؤى عبد اللطيف من شركة السلام العامة، والمهندس/ أحمد رؤوف من شركة سكوبسكي، والمهندس/ على حسين من شركة إيرثلنك.





يذكر أن السيد وزير الاتصالات العراقى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى خلال الفترة من 16 حتى 18 يونيو؛ لاستكمال المباحثات التى عقدت برئاسة الوزيرين عبر الفيديوكونفرنس فى مارس الماضى والتى تم خلالها مناقشة آفاق التعاون بين البلدين فى ضوء توصيات الاجتماع الافتراضى للخبراء من الجانبين الذى عقد فى فبراير الماضى بهدف الاستكشاف المتبادل للقدرات والموارد المتاحة لكل دولة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض التحديات الوطنية وكيفية تحويلها إلى فرص تعاون واعدة وكبيرة بين البلدين.