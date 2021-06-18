عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

تلقى الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة نظيره الأهلي غدًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي مساء غد السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي اليعقوبي برادس فيما ستقام مباراة الإياب في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.





وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها فريق الترجي التونسي إيجابية العينة الخاصة بالمدافع حسين الربيع ليتأكد غيابه عن المباراة.





وغادر الربيع معسكر الترجي التونسي قبل مباراة الغد بعد تأكد إيجابية مسحة كورونا فيما جاءت نتيجة باقي الفريق سلبية.



