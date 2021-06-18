تقام اليوم الجمعة مواجهة واحدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، تلك التي سوف تجمع بين فريق نادي وادي دجلة مع ضيفه فريق نادي الجونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.





ويدخل فريق وادي دجلة المباراة محتلا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.





في الوقت الذي يتصدر فيه فريق نادي الزمالك الجدول برصيد 58 نقطة، حيث عزز صدارته بالفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، فيما تمكن الاتحاد السكندري من العودة لسكة الانتصارات على حساب مصر المقاصة وعبر الاسماعيلي عقبة غزل المحلة، في المباريات الثلاثة التي أقيمت يوم أمس الخميس.





ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة على النحو التالي:





1- الزمالك برصيد 58 نقطة

2- المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة

3- الأهلي برصيد 41 نقطة

4- سموحة برصيد 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة

6- إنبي برصيد 36 نقطة

7- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة

8- طلائع الجيش برصيد 34 نقطة

9- بيراميدز برصيد 34 نقطة

10- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة

12- الجونة برصيد 31 نقطة

13- غزل المحلة برصيد 31 نقطة

14-المقاولون العرب برصيد 28 نقطة

15- نادي أسوان برصيد 24 نقطة

16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة

17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة

18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة



