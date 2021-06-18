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أشهر خاطبة على السوشيال تكشف الدول التي تتواصل معها (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إن مفهوم الخاطبة اختلف كثيرًا عن الوقت الماضي فأصبحت أكثر انتشارًا وتوسعًا حتى أنه يتواصل معها الآن عرسان مصريون من عدة دول عربية كالإمارات والسعودية والبحرين وكذلك دول أوروبية كروسيا وأمريكا.

وأضافت "حسن"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن من أهم أسباب اللجوء إليها قلة زواج البنات بسبب انشغالهن في العمل وارتفاع طموحهن، وكذلك انشغال الشباب في العمل بالخارج فأصبحت العلاقات الاجتماعية محدودة.

وأوضحت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، أن الشخص الطموح يطلب منها الارتباط بصاحبة شخصية طموحة أيضًا وبنسبة كبيرة من نفس مهنته حتى إن لم تكن جميلة الشكل على نفس قدره أو العكس.

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