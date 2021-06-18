ميلان يضم صفقة مميزة

كشف نادي ميلان، عن إبرامه صفقة رسمية للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





واستطاع ميلان التأهل بنهاية الموسم الماضي، لدوري أبطال أوروبا، عقب حل وصيفا في الدوري الإيطالي.





وسيعود النادي اللومباردي للمسابقة القارية بعد غياب 7 سنوات، لذلك يجهز نفسه ليظهر خلالها بشكل لائق.





وأعلن ميلان، في بيان رسمي يوم الخميس: "فإن يسعد النادي إعلان تفعيل خيار الانتقال الدائم لفيكايو توموري من تشيلسي".





وخاض المدافع الإنجليزي فيكايو توموري مع ميلان على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بدءًا من يناير الماضي.





وينص عقد الإعارة بين الناديين قد تضمن شرطا يسمح لميلان بشراء توموري نظير 28 مليون يورو.





وتابع ميلان في بيانه: "سيواصل المدافع الإنجليزي، اللعب في النادي حتى 30 يونيو 2025".





وشارك توموري مع ميلان 22 مباراة وسجل هدفا واحدا بالموسم الماضي، لم يفعل حتى الآن خيار الشراء للاعب الوسط ساندرو تونالي من صفوف بريشيا.



