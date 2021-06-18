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ميلان يضم صفقة مميزة
الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:33 ص
غدير أحمد
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كشف نادي ميلان، عن إبرامه صفقة رسمية للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
واستطاع ميلان التأهل بنهاية الموسم الماضي، لدوري أبطال أوروبا، عقب حل وصيفا في الدوري الإيطالي.
وسيعود النادي اللومباردي للمسابقة القارية بعد غياب 7 سنوات، لذلك يجهز نفسه ليظهر خلالها بشكل لائق.
وأعلن ميلان، في بيان رسمي يوم الخميس: "فإن يسعد النادي إعلان تفعيل خيار الانتقال الدائم لفيكايو توموري من تشيلسي".
وخاض المدافع الإنجليزي فيكايو توموري مع ميلان على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بدءًا من يناير الماضي.
وينص عقد الإعارة بين الناديين قد تضمن شرطا يسمح لميلان بشراء توموري نظير 28 مليون يورو.
وتابع ميلان في بيانه: "سيواصل المدافع الإنجليزي، اللعب في النادي حتى 30 يونيو 2025".
وشارك توموري مع ميلان 22 مباراة وسجل هدفا واحدا بالموسم الماضي، لم يفعل حتى الآن خيار الشراء للاعب الوسط ساندرو تونالي من صفوف بريشيا.
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