"فايزر" توجه نصيحة إلى متلقي لقاح كورونا في هذه الحالة (فيديو)

وأضاف الفقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن من يصابون بفيروس كورونا بعد الحصول على الجرعة الاولى يُنصح بعدم حصولهم على الجرعة الثانية إلا بعد 4 أسابيع على الأقل من التعافي".





وتابع مدير إدارة البحوث الطبية والسلامة الإكلينيكية بشركة فايزر: "يوم الحصول على الحقنة يجب أن تكون الحالة الصحية للمتلقي جيدة، وذلك بشكل عام، فلا يجب أن يحصل أي شخص على التطعيم وهو مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو قيء أو طفح جلدي، فيجب أن تكون الحالة الصحية طبيعية

حتى لو كان مصابا بالضغط أو السكر لكن حالته تكون تحت السيطرة".





وأردف، أن الحياة بدأت تعود في طبيعتها في قارة أوروبا، حيث يحضر الآلاف مباريات بطولة "يورو 2020"، مثلما حدث في دولة المجر، وذلك لأن نسب التلقيح فيها عالية، وبالتالي فإنه كلما كان هذه النسب عالية كلما تكررت مشاهد الفتح والعودة إلى الحياة الطبيعية.



قال الدكتور أشرف الفقي مدير إدارة البحوث الطبية والسلامة الإكلينيكية بشركة فايزر، إن لقاحات كورونا لا تقي من الإصابة به بنسبة 100%، وهو ما ينطبق على لقاحات الأمراض الأخرى مثل الانفلونزا، موضحًا: "لقاحات كورونا تخفف من حدة الإصابة بالمرض، ولا يحدث تدهور للحالات الصحية أو تضطر إلى تلقي العلاج في المستشفيات.