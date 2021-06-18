Advertisements

"مواسم الفراق" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

يشارك كتاب "مواسم الفراق" للكاتبة شيماء محمود إبراهيم الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٢. 



الكتاب يتناول قصص إنسانية واجتماعية من واقع الحياة في قالب روائي شيق يرى القاريء نفسه فيه من خلال أبطال الرواية بأحداث حياتهم المختلفة وتنوع مشاعرهم الإنسانية، فشيماء كاتبة تمتاز بأن أبطال كتاباتها دائما من أرض الواقع، يعيشون بيننا وقد نراهم ونتعامل معهم كل يوم، حيث يمثل كل منهم حالة من حالات مجتمعاتنا العربية بمميزاتها وسلبياتها وتقاليدها العريقة العتيقة. 




تكتب شيماء القصص والروايات منذ الصغر ، لكنها لم تتجه لنشر كتاباتها إلا منذ عام ٢٠١٨ عندما بدأت بالمشاركة في عدد من المجموعات القصصية ، كما صدرت لها رواية "برائحة القهوة والبيتادين"  عام ٢٠٢٠ .



ورغم ذلك فهي تعتبر كتابها "مواسم الفراق" محطة هامة وانطلاقة قوية في مسيرتها الكتابية، حيث تتناول فيه معنى شائك يمر به كل إنسان ألا وهو "الفراق".


أجمل ما وصف به "مواسم الفراق" هو أنه ترنيمة شجن تعيد كل منا إلى فترة مؤلمة في حياته لا بد أنه مر بها يوما .


"الفراق" .. "الوداع".. "الرحيل" .. "الخذلان".. قد تختلف المفردات لكن الألم واحد في النهاية.


فقد يكون الفراق فراقا للحياة.. وقد يكون فراقا لمعنى .. وقد يكون عزلة..وقد يكون فراقا للوطن.. أو فراقا للبشر.. فما الجدوى من كل هذا الألم الناتج عن الفراق في النهاية؟! هذا ما يناقشه الكتاب.. 


وعن موهبة الكاتبة وانغماسها في عالم الكتب رغم انشعالها بمجالات أخرى قالت شيماء: 

" أعشق الكتابة، فهي تدفعني لولوج عوالم أخرى وخوض مغامرات لم أظن  أنني سأخوضها يوما.. فالكتابة لم تكن خيار لي يوما.. فالكاتب ببساطة يكتب لأنه لا يستطيع ألا يكتب، ففي الكتابة زفرات لما يموج بداخله من مشاعر وتجسيد لما يريد أن يعبر  عنه." 

أما عن مصادر إلهامها وقصصها قالت: 

" أعمل في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب غير الناطقين بالعربية مما يتيح لي التعرف على ثقافات مختلفة ويساعدني أن أبحر في نفوس البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، كما أعشق السفر وأحب أن أبدأ كل رواية في مكان جديد لم تطأه قدماي من قبل .


ولا شك أن تطوعي مع أبطال جمعية الهلال الأحمر ونقابة الإسعاف قد أضاف إلي الكثير ،فلقد تعرفت معهم عن قرب على معاناة الإنسان ومشاعره المختلفة المتنوعة ما بين السعادة والحزن مرورا بالغضب والألم ووصولا إلى الفقد،  وهذا قد أسهم  بشكل كبير في تجسيد أبطال رواياتي بلا شك، فأنا أرى كل من شخصيات الرواية أحياء يعيشون بيننا ، وربما لعبت دراستي للعلوم الإنسانية في الجامعة دورا في ذلك أيضا."


 
وفي النهاية، تعد الكاتبة قراء "مواسم الفراق" ، أنهم سيجدون بالتأكيد  في روايتها شخصية واحد على الأقل قريبة لواقعهم ، وتأمل أن تسهم ولو بقدر يسير في التخفيف عمن مر بمواسم الفقد والفراق، وأن يجد في خضم حزنه بداية لمواسم جديدة مزدهرة من اللقاء والسعادة من جديد".

أخبار تهمك

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 15 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

بيراميدز يقترب من القيام بمجذرة خلال فترة الإنتقالات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه للزمالك بشرط وحيد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

هالاند يكشف عن حلمه العظيم

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

07:01 م

عاجل.. كورونا يضرب الترجي التونسي قبل ساعات من موقعة الأهلي

10:17 ص

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة