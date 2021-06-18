الري: تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الصرف الزراعي، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.



وصرح الدكتور محمد عبد العاطي أنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م٣ يوم، مشيرًاإلى أنه جاري تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالي 5.60 مليون م٣ يوم، وتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6.00 مليون م٣ يوم.



وإستعرض "عبد العاطي" الموقف التنفيذي لمشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدًا أن المشروع تشتمل مكونات على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما "محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام "، وإنشاء 7 كبارى، 7 سحارات، وعدد 2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، و36 من الأعمال التكميلية " بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ..".



الجدير بالذكر أن مصرف بحر البقر يُعد أحد المصارف الرئيسية الكبرى بشرق الدلتا والذي ينتهي صرفه على بحيرة المنزلة، ويمتد بطول 106.50 كيلومتر، ويخدم زمام يزيد عن 800 ألف فدان، ويستقبل مياه الصرف الزراعى من 16 مصرف رئيسى أهمها مصرفي بلبيس والقليوبية الرئيسي.



وأوضح الدكتور "عبد العاطى" أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعي في مصر، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط السكة الحديد نظرًا لزيادة التصرفات بمصرف المحيط، الأمر الذى استلزم تدعيم السحارات القائمة بسحارة جديدة "بقطر داخلى 3.20 متر وبطول 190 متر وبتصرف 8 متر مكعب ثانية" تم الانتهاء من تنفيذها في عام 2020، وتنفيذ عملية تطهير وتسليك للسحارات القديمة في شهر مايو 2021، وتطهير أحواض ومداخل ومخارج السحارات القديمة، بهدف تخفيض منسوب المياه بمصرف المحيط وصرفها على مصرف الرهاوي.



وأكد وزير الري أنه جاري تنفيذ مشروعًا لتطوير منظومة الصرف الزراعى بمشروع وادي الصعايدة "مشروع شباب الخريجين"، والممتد على زمام 35 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز إدفو بمحافظة أسوان، ويضم 15 مصرف بطول إجمالي حوالى 77 كيلو متر، و5 قرى هى " الشهامة - عمرو بن العاص – الإيمان - السماحة – الأشراف "، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء هندسة صرف وادى الصعايدة عام 2018، وطرح عدد من الأعمال الترابية اللازمة لتوسيع وتعميق مصارف "الرئيسى رقم 1 - الرئيسى رقم 5 - الفرعي رقم 2 - الفرعى رقم 5 - جزء من الفرعى رقم 1- الإيمان الشمالى"، بالإضافة لأعمال الأبحاث الحقلية لمنطقة وادى الصعايدة بزمام 7000 فدان لدراسة مدى إحتياج المنطقة لشبكة صرف مغطى، مؤكدًا أنه جاري تنفيذ عملية لتوسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول 1.00 كيلومتر في المسافة من محطة طرد المكس حتى الكيلو 1.00عند المصب، بنسبة تنفيذ تصل حاليًا الى 90%.

