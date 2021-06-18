موعد المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي والترجي

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ومعه كابتن الفريق اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.





ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في استاد رادس، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.





ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويدخل الأهلي مباراة الترجي في السادسة مساء غد السبت؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في مدينة رادس، وتسهيل مهمة الفريق، في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.