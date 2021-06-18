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موعد مباراة منتخب السويد المقبلة في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يستعد منتخب السويد لمواجهة منتخب سلوفاكيا وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

تمكن منتخب السويد من حصد أول نقاطه في البطولة من منتخب إسبانيا التي تعادل معها بهدف لمثله بينما فازت سلوفاكيا على بولندا بهدفين مقابل هدف في بداية مشوارها في البطولة.

يحتل منتخب السويد المركز الثالث في مجموعته من بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد نقطة واحدة بينما يحتل منتخب سلوفاكيا صدارة المجموعة بثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السويد وسلوفاكيا يوم غد الجمعة 18 يونيو 2021 على ملعب غازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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