الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يفصلنا يومين عن بداية فصل الصيف رسميا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تعتبر طبيعية في هذا التوقيت من العام.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة الرطوبة لم ترتفع بشكل كبير، موضحة أننا مازلنا متأثرين بالمنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا وهو ما ساعد على اعتدال حالة الطقس.



