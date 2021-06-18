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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يفصلنا يومين عن بداية فصل الصيف رسميا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تعتبر طبيعية في هذا التوقيت من العام.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة الرطوبة لم ترتفع بشكل كبير، موضحة أننا مازلنا متأثرين بالمنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا وهو ما ساعد على اعتدال حالة الطقس.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستكون في معدلها الطبيعي خلال الأسبوع المقبل، ولن نشهد ارتفاعات كبيرة، حيث ستتراوح درجة الحرارة على القاهرة ما بين 34 إلى 35.

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