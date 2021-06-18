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الالومنيوم يواجه أسمنت أسيوط في مباراة مصيرية للفريقين
الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:19 ص
عاطف الشعيني
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يستضيف فريق الالومنيوم في الرابعة من عصر غداً السبت فريق نادي أسمنت أسيوط، ضمن مواجهات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.
يدخل فريق الالومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم المدير الفني للفريق مباراة الغد ساعياً لتحقيق الفوز، والوصول للنقطة 54 أملأ في تعثر الدخان أمام المنيا، والأسلوب معه في النقاط قبل انتهاء المسابقة بجولتين.
على الجانب الآخر يدخل فريق نادي أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح المدير الفني للفريق، رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" لاسيما وأن أي نتيجة غير تحقيق الفوز يهبط الفريق لدوري القسم الثاني، حيث إنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة.
جدير بالذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمها فريق الالومنيوم لمصالحة بهدف دون رد
يدخل فريق الالومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم المدير الفني للفريق مباراة الغد ساعياً لتحقيق الفوز، والوصول للنقطة 54 أملأ في تعثر الدخان أمام المنيا، والأسلوب معه في النقاط قبل انتهاء المسابقة بجولتين.
على الجانب الآخر يدخل فريق نادي أسمنت أسيوط بقيادة هيسم صالح المدير الفني للفريق، رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" لاسيما وأن أي نتيجة غير تحقيق الفوز يهبط الفريق لدوري القسم الثاني، حيث إنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة.
جدير بالذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمها فريق الالومنيوم لمصالحة بهدف دون رد
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