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ضبط 215 طربة حشيش بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وبحوزته (215 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21،500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول) وذلك حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطه بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل عملية الترويج.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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