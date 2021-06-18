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وزير التجارة: نهج الحكومة المصرية في التنمية بث التفاؤل لدى المستثمرين

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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القاهرة - مباشر: التقى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، مساء أمس الخميس، ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، وعدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان.

واستعرض الجزار، التجربة العمرانية المصرية، وما يتم تنفيذه من مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم عرض فيديو يبين حجم الإنجاز بالعلمين الجديدة، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حالياً فى مختلف المجالات، وعلى مستوى محافظات الجمهورية، بحسب بيان للوزارة.

وزير التجارة السعودي: ما يجري في مصر من مشروعات تنموية نقلة غير عادية

ومن جانبه، أكد وزير التجارة السعودي، أن ما يجري في مصر من مشروعات تنموية، يُعد نقلة غير عادية، مضيفاً: رأينا مصر بشكل جديد، وحماس كبير، وهذا شئ يدعو إلى الفرح، متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، على جهوده فى أعمال التنمية العمرانية بمصر.

وزير التجارة السعودي:  هناك جدية وشفافية ووضوح فى الرؤية وهذا النهج بث إحساسا بالتفاؤل لدى المستثمرين

وأضاف الوزير السعودي، أن هناك حراكا غير عادى فى عملية التنمية بمصر، وهناك جدية وشفافية، ووضوح فى الرؤية، وجودة فى التنفيذ، وهذا النهج بث إحساسا بالتفاؤل لدى المستثمرين، حيث قدم معه إلى مصر 35 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.

وأشار بندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، إلى أن الإنجاز الذي رأيناه يتحقق في مصر بمختلف المجالات، خلال 5 سنوات، لم نره فى أى دولة أخرى.

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