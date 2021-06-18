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جهاز أكتوبر الجديدة: صب خرسانة خزان مياه بغرب المطار وتنفيذ خط المياه المغذي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد عبدالمقصود،  رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم صب الخرسانة المسلحة بكمية (٢٦٠٠ م٣) لخزان محطة رفع المياه سعة ٢٠ ألف متر مكعب بمنطقة غرب المطار، وذلك تحت إشراف المهندس أيمن صبحي، نائب رئيس الجهاز.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ أيضاً الانتهاء من تنفيذ خط المياه قطر ٨٠٠ مم والمغذي للمنطقة الصناعية والميناء الجاف، و كذا الانتهاء من خط الصرف العاجل قطر ٦٣٠ مم للربط على محطة المعالجة الغربية لصرف محطة رافع الإسكان الاجتماعي.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أيمن صبحى،  مشروعات المرافق الجارية بمنطقة الـ١٠٠ فدان شمال الواحة ومنطقة الـ١٨٠٠ فدان شمال المطار لقطع أراضي الإسكان المميزة، والتي تم الإعلان عن بدء تسليم ٩٣٩ قطعة أرض منها بمنطقة شمال الواحة بداية من ٤/٧/٢٠٢١.
تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ التحضير للإعلان عن تسليم قطع أراضي منطقة الـ١٨٠٠ فدان شمال المطار، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

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