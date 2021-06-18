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الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع طلائع الجيش لضم أحمد سمير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى المصدر ماتردد حول وجود مفاوضات مع الجيش بشأن ضم اللاعب، مؤكدا أن موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لم يطلب التعاقد معه من الأساس.

وأضاف أن أحمد سمير تم عرضه على لجنة التخطيط من خلال بعض الوسطاء والوكلاء، لكن اللجنة رفضت التعاقد معه رغم حاجة الفريق لظهير أيمن في الموسم القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدا 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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