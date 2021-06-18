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"تعليم القليوبية" تكشف عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن أن أعمال الرصد مستمرة لدرجات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021، حيث بدأت أعمال الرصد أمس الخميس، وتستمر ما بين 3 إلى 4 أيام، حيث من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 القليوبية في غضون يوم الأحد المقبل أو الاثنين المقبل بأقصى تقدير نتيجة الشهادة.

وأشار "محمود"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وموقع محافظة القليوبية حيث سيتم اعلان النتيجة فور انتهاء أعمال رصد الدرجات.

وتابع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم ورقم الجلوس 2021 سيحصل من خلالها كل طالب على درجاته في كل مادة من المواد الدراسية التي تضاف للمجموع والمواد التي لا تضاف للمجموع.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الرابط التالي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي «الإعدادية 2021» فور انتهاء التصحيح والرصد واعتمادها من حيث يمكن للطالب الحصول علي نتيجته من خلال الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو من صفحة محافظ القليوبية على الفيس بوك.

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