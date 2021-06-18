منتخب البرازيل الأوليمبي يفاجئ نجم برشلونة السابق

ستشهد قائمة المنتخب البرازيلي التي تستعد لدورة الألعاب الأوليمبية مفاجأة من العيار الثقيل.





وسينضم الظهير الأيمن المخضرم، داني ألفيس (38 عاماً) للمنتخب البرازيلي الأولمبي، الذي سيخوض بطولة طوكيو للألعاب الأولمبية، للدفاع عن الميدالية الذهبية التي حققها في ريو دي جانيرو 2016، ولكن من دون نيمار هذه المرة، رغم أن الأخير كان يريد خوض الدورة، ولكن فريقه باريس سان جيرمان لم يسمح بذلك.





غاب عن قائمة الـ18 لاعباً، الذين تم استدعاؤهم من قبل المدرب إندري غاردين، اللاعبين الأساسيين في الفترة الماضية في منتخب تحت 23 عاماً، لاعبي ريال مدريد، رودريغو، وفينشيوس جونيور.





وجاءت المفاجأة بضم داني ألفيس، ضمن ثلاثة لاعبين فوق السن، بالإضافة إلى الحارس سانتوس (أتلتيكو بارانينسي 31 عاماً)، والمدافع دييغو كارلوس (إشبيلية الإسباني 28 عاماً).





وقال منسق المنتخب، برانكو: "نيمار لاعب استثنائي، وكنا نود أن يكون معنا في الأولمبياد، ولكن الوضع صعب، لأنه مع المنتخب في كوبا أمريكا".





وأشار إلى أن نيمار أبدى رغبته في التواجد في الأولمبياد، وأنه تم استبعاد مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس، وحارس بالميراس، ويفرتون، بسبب رفض ناديهما.





وضمت البرازيل المهاجم بدرو، على الرغم من أن نادي فلامنغو رفض تركه، لأن لديه أربعة لاعبين مع المنتخب الأول في كوبا أمريكا، وسيفقد لاعبين آخرين في الأولمبياد.





وستبدأ البرازيل مشوارها في الأولمبياد في 22 يوليو في يوكوهاما بمواجهة ألمانيا، التي فازت عليها في نهائي ريو دي جانيرو 2016.