Advertisements
جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية
الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:36 ص
فتح الله رضوان
Advertisements
أقدمت أم على قتل أبنائها الثلاثة في قرية الدكة بمركز نصر النوبة في أسوان.
وتلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، منذ قليل، بلاغا من مأمور مركز نصر النوبة بوقوع جريمة قتل بقرية الدكة، حيث أقدمت أم على قتل 3 من أولادها أعمارهم: ٧ و٦ سنوات ورضيع، أولاد حسين محمود.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها.
وسيوافيكم موقع الفجر الإلكتروني بكافة التفاصيل المتعلقة بالحادث لاحقا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements