جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

أقدمت أم على قتل أبنائها الثلاثة في قرية الدكة بمركز نصر النوبة في أسوان.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها.





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وتلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، منذ قليل، بلاغا من مأمور مركز نصر النوبة بوقوع جريمة قتل بقرية الدكة، حيث أقدمت أم على قتل 3 من أولادها أعمارهم: ٧ و٦ سنوات ورضيع، أولاد حسين محمود.