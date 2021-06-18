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جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أقدمت أم على قتل أبنائها الثلاثة في قرية الدكة بمركز نصر النوبة في أسوان.

وتلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، منذ قليل، بلاغا من مأمور مركز نصر النوبة بوقوع جريمة قتل بقرية الدكة، حيث أقدمت أم على قتل 3 من أولادها أعمارهم: ٧ و٦ سنوات ورضيع، أولاد حسين محمود.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تباشر النيابة العامة تحقيقاتها.

وسيوافيكم موقع الفجر الإلكتروني بكافة التفاصيل المتعلقة بالحادث لاحقا.

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