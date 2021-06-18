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تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:31 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، لحساب مباريات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المُنتظر أن تقام المواجهة التي سوف تجمع بين الفريقين على ملعب استاد حمادي العقربي في رادس بتونس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة، مهمة التعليق على مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي، للمعلق الليبي محمد بركات.

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