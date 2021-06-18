9 أهداف تفصل نيمار عن تحقيق رقم قياسي مع البرازيل

سجل نيمار هدفه 68 مع البرازيل، في الفوز 4-0 على بيرو، في كأس كوبا أمريكا، ليتجاوز مهاجم ريال مدريد السابق رونالدو، إلى المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب خلف بيليه.





حقق نيمار إنجازه في (107 مباريات) مع المنتخب، وأحرز هدفه الثاني توالياً في كوبا أمريكا، في المباراة التي أقيمت في ريو دي جانيرو.





ويتأخر نيمار بـ(9 أهداف) عن رقم بيليه القياسي، الذي أحرز (77 هدفاً) في (92 مباراة).





وقال نيمار رغم دموعه: "شرف كبير لي أن أكون جزءاً من تاريخ البرازيل، حقيقة حلمي كان اللعب للبرازيل، وارتداء قميص المنتخب، لم أتخيل أنني سأصل إلى هذه الأرقام".





وأثارت إحصاءات اللاعبين البرازيليين الجدل، فالبعض يحتسب الأهداف الرسمية فقط، والآخر يحتسب المباريات الودية وغير الرسمية أيضاً.





وقدم الاتحاد البرازيلي إحصاءات متناقضة، لكنه قال إن نجم "السيلساو" تجاوز رونالدو، الذي لم يتم احتساب أهدافه غير الرسمية.





وكتب الاتحاد الدولي "فيفا" عبر تويتر، أن هدف نيمار جعله في المركز 20 في قائمة الهدافين الدوليين، دون منح أي تفاصيل عن عدد أهدافه، أو من يسبقه في الترتيب.





وأرسل بيليه رسالة دعم إلى اللاعب الذي بدأ مسيرته مثله في سانتوس.



