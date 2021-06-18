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ضبط شخص بحوزته كمية من الهواتف المحمولة المهربة جمركياً بالقاهرة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص وبحوزته كمية من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بالقاهرة، بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية) حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه"، وعثر بحوزته على (عدد ٧٨ هاتف محمول - عدد ٥٢ علبة هاتف محمول بذات الماركة "فارغة" - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بتمكنه من تهريب الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته عبر المنافذ الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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