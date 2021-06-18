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ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وعملات ذهبية مقلدة بمصر القديمة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، من ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات ذهبية، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بتواجد (6 أشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم) وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات ذهبية مقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم الإنتقال وأمكن ضبط كلٍ من طرف أول (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بحوزتهم مبلغ مالى) - طرف ثان (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم عدد من الجنيهات الذهب "مقلدين").

بمواجهتهم إعترف أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على إثنين من الطرف الثانى –"نفيا علمهما بكون العملات المضبوطة مقلدة" وقررا له بمعرفتهما بالثالث من الطرف الثانى وقيامه بالإتجار فى العملات الذهبية وبيعها بسعر أقل من السعر الرسمى، وإتفقا معه على التقابل بالمقهى محل الضبط لرغبته فى شراء كمية من تلك العملات، حيث حضر أفراد الطرف الأول وتقابلوا مع أفراد الطرف الثانى لشراء العملات الذهبية المشار إليها.

بمواجهة المتهم الذى تم العثور بحوزته على العملات الذهبية المقلدة، إعترف بشروعه فى النصب على الطرف الأول عقب إيهامهم بأن العملات المقلدة المضبوطة بحوزته ذهبية على خلاف الحقيقة وبيعها لهم بأقل من سعر الذهب الرسمى.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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