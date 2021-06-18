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وسط محصول الذرة.. تاجر مخدرات يزرع البانجو و"الأمن العام" يلقي القبض عليه

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، بزراعة نبات البانجو المخدر بالأرض الزراعية خاصته بداخل محصول الذرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بزراعته نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وضبط داخل الأرض الزراعية المُشار إليها (28 شجرة منزرعة من نبات البانجو المخدر - 17 شجرة جافة من نبات البانجو المخدر بإجمالى 45 شجيرة).

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط تاجر مخدرات بوابة الفجر الفجر الداخلية الامن العام

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