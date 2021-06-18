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ضمن عروض المهرجان القومي للسينما.. "البحث عن مخرج والطريق و2 ليمون بالنعناع" بسينما الهناجر

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
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تستمر سينما الهناجر "بأرض الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تقديم عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي نظمه قطاع الصندوق خلال شهر مارس الماضى .. حيث تعرض فى السادسة مساء الأحد 20 يونيو عدد من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

من الأفلام التسجيلية اكثر من 15 دقيقة تعرض أفلام : ـ " الطريق " ويدور الفيلم حول قصة حى شعبي يعد كبؤرة للإجرام والفساد والفقر والمخدرات، ثم يرصد الفيلم كيف تحول هذا المكان إلى مجتمع مثالى يجسد قيم التحضر والقدرة على التأقلم وتحدى الفقر بالإيمان والعمل وبناء المجتمع من جديد بالجهود الذاتية.

فيلم " مذبحة مدرسة بحر البقر ـ ذكري تأبي النسيان" يرصد الفيلم احداث مذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية على يد العدوان الاسرائيلي عام 1970.

ومن الأفلام الروائية القصيرة تعرض أفلام :ـ " 2 ليمون بالنعناع" ويدور الفيلم حول الحب والارتباط، من خلال ثلاث قصص مختلفة يجمعهم مكان واحد، كافيه هادئ بالدقى ومشروب واحد ليمون بالنعناع.

فيلم " العشاء الأخير " ويدور الفيلم في أجواء فانتازية حول دعوة ابن لابيه المتوفي علي العشاء.

فيلم " الطريق الي الساحل الشمالي" ويدور الفيلم حول ( أمير) الذي يحاول اصلاح حياته الزوجية مع شريكة حياته يوم عيد ميلاده .

فيلم " البحث عن مخرج" ويدور الفيلم حول الشاب ( صابر) الذي يعانى من رهاب مجتمعى بعد التحاقه مؤخراً بوظيفة ، وكيف سيتعامل مع زملائه في العمل.

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